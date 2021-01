In diesem Jahr findet der französische Supercup tatsächlich in Frankreich statt. Wie Ihr von der heimischen Couch heute live im TV und Livestream dabei seid, wenn PSG auf Olympique Marseille trifft, erfahrt Ihr hier.

Französischer Supercup: Ort, Datum, Modus, Teilnehmer

Der im französischen Trophée des Champions genannte Wettbewerb, in dessen Finale sich heute Paris Saint-Germain und Olympique Marseille gegenüberstehen, wurde in dieser Form erstmals 1995 ausgetragen. Er war damals der Nachfolgewettbewerb für die 1986 letztmals ausgetragene Challenge des Champions. Diese wurde mit Unterbrechungen ab 1955 ausgetragen.

Teilgenommen haben an beiden Wettbewerben stets der Meister der Ligue 1 und der Sieger des Coupe de France. Gewinnt ein Klub beide Titel, rückt der Zweitplatzierte aus dem Ligabetrieb nach. Ausgenommen vom Wettbewerb sind Amateurmannschaften.

Nachdem 2009 die Austragung testweise nach Montreal verlegt wurde, etablierte es sich in den Folgejahren, einen ausländischen Austragungsort für das Finale zu wählen. Die vergangenen zwei Jahre fand das Spiel beispielsweise in China statt.

Aufgrund der Corona-Pandemie endet diese Serie an Auslandsaustragungen allerdings in diesem Jahr, gespielt wird im Stade Bollaert-Delelis zu Lens. Dort rollt am heutigen Mittwoch, den 13. Januar, ab 21 Uhr der Ball.

PSG - Olympique Marseille: Französischer Supercup heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung von internationalem Fußball angeht, ist hierzulande DAZN der erste Ansprechpartner. Auch heute seid Ihr beim "Netflix des Sports" richtig: Der Streamingdienst überträgt die vollen 90 Minuten zwischen PSG und OM live.

Los geht's um 21 Uhr, durch die Begegnung begleiten Euch Kommentator David Ploch und Experte Alexis Menuge.

Französischer Supercup 2020: Die Finals der vergangenen Jahre