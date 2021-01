BVB: Ex-Trainer Lucien Favre als Villas-Boas-Nachfolger bei Olympique Marseille im Gespräch

Lucien Favre könnte nach seiner Entlassung bei Borussia Dortmund schon bald als Trainer in die Ligue 1 zurückkehren. Wie Telefoot berichtet, denkt Olympique Marseille über den 63-Jährigen nach.

Bei OM steht derzeit noch Andre Villas-Boas an der Seitenlinie, doch der Vertrag des Portugiesen läuft zum Saisonende aus. Eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich, denn das Verhältnis zwischen Villas-Boas und den Klubverantwortlichen ist seit längerer Zeit angespannt.

Lucien Favre zählt bei Olympique Marseille zu den Wunschkandidaten

Marseille verlor vier der letzten fünf Pflichtspiele, auch eine vorzeitige Trennung von Villas-Boas scheint derzeit nicht ausgeschlossen.

Favre, der den BVB Mitte Dezember 2020 verlassen musste, ist dem Bericht zufolge einer der Wunschkandidaten bei den Südfranzosen - spätestens dann im Sommer.

Der Schweizer arbeitete in Frankreich von 2016 bis 2018 bereits überaus erfolgreich für OGC Nizza, in seiner ersten Saison führte er die Südfranzosen überraschend in die Champions-League-Qualifikation.