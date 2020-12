PSG-Hammer: Thomas Tuchel wohl nicht mehr Trainer von Paris Saint-Germain

Thomas Tuchel ist offenbar nicht mehr Trainer von Paris Saint-Germain. Das berichten Bild und Sky übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Klubs steht noch aus.

Am Mittwoch hatte seine Mannschaft noch mit 4:0 gegen Racing Straßburg gewonnen. Am Donnerstag soll Tuchel entlassen worden sein. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Die französische Tageszeitung L'Equipe berichtet, dass Tuchel noch in der Nacht auf Heiligabend von seiner Entlassung erfuhr.

PSG-Beben: Tuchel-Interview in Deutschland sorgte für Unmut

Am Mittwoch veröffentlichte Sport1 außerdem ein Interview mit Tuchel, in dem dieser fehlende interne Rückendeckung und Wertschätzung für seine Leistungen beklagte. "Es hat ein Spiel gefehlt zum Champions-League-Sieg. Und wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute jetzt auch mal überzeugt haben und sie unsere Leistung anerkennen. Es macht einen auch manchmal ein bisschen traurig oder sauer", sagte Tuchel: "Hier ist auf jeden Fall eine extreme Erwartungshaltung im Klub und im Umfeld. Da hat man schon das Gefühl, dass die Wertschätzung dafür - gerade in der Liga - nicht so da ist, wie sie es zum Beispiel bei Bayern München ist. Das fehlt ein bisschen."

Die Aussagen in der deutschen Presse sorgten bei PSG intern offenbar für großen Unmut. Im Anschluss an den Sieg gegen Straßburg ruderte Tuchel auf Nachfrage eines Journalisten aber zurück und behauptete, seine Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. "Ich habe einem Journalisten ein Videointerview gegeben. Es war ein Scherz auf Deutsch, die Übersetzung ist nicht korrekt. Sie können es nicht erklären, indem Sie Wort für Wort übersetzen. Das war ein Scherz. Das ist nicht erlaubt und das ist nicht die Art und Weise, wie es gemacht wird. Ich habe meine Erlaubnis dafür nicht gegeben."

Dass Tuchel nicht unumstritten in Paris ist, ist kein Geheimnis. Die Beziehung zu Sportdirektor Leonardo gilt als schlecht. Der Brasilianer, der bereits zwischen 2011 und 2013 als Sportlicher Leiter bei PSG agierte und im Juni 2019 in dasselbe Amt zurückkehrte, gilt als Kritiker von Tuchel. Die beiden sollen sich bei sämtlichen inhaltlichen und Transfer-Fragen uneinig sein.

Thomas Tuchel gewann mit PSG zwei Meistertitel

Seit seinem Amtsantritt im Juli 2018 gewann Tuchel mit PSG zweimal die französische Liga, einmal den Pokal, einmal den Coupe de la Ligue sowie zweimal den Superpokal in Frankreich. In der Champions League führte er seine Mannschaft 2020 bis ins Finale gegen den FC Bayern (0:1). Ein Jahr zuvor scheiterte PSG in einem dramatischen Achtelfinale an Manchester United (2:0, 1:3). In bisher 127 Pflichtspielen sammelte Tuchel mit PSG im Schnitt 2,35 Punkte. Seine Bilanz: 96 Siege, elf Unentschieden, 20 Niederlagen.

In dieser Saison marschiert PSG bisher noch nicht so dominant durch die Ligue 1 wie es das Umfeld aus dem vergangenen Jahrzehnt über weite Strecken gewohnt ist. Nach 17 Spielen steht der Serienmeister "nur" auf Platz drei. Der Rückstand auf Tabellenführer Olympique Lyon beträgt allerdings nur einen Punkt, das Torverhältnis von PSG ist zudem deutlich besser.

