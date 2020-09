PSG vorerst ohne Nationalspieler Thilo Kehrer

Nationalspieler Thilo Kehrer vom Champions-League-Finalisten Paris St. Germain fällt vorerst aus. Der Verteidiger klagt vor dem PSG-Nachholspiel gegen den FC Metz am Abend (ab 21 Uhr live auf DAZN) über Adduktorenprobleme.

Ohnehin ist die schwach gestartete Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nach dem Skandalspiel gegen Olympique Marseille (0:1) am Sonntag dezimiert. Neymar, Layvin Kurzawa und Leandro Paredes waren in der Nachspielzeit vom Platz geflogen. Weltmeister Kylian Mbappe befindet sich nach einem positiven Corona-Test noch in Quarantäne, Marco Verratti fehlt verletzt.