PSG muss die 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern im Endspiel des Champions-League-Finalturniers in Lissabon noch verdauen, doch die Franzosen müssen sich bereits auf ihr erstes Spiel in der Ligue 1 vorbereiten. Hier erfahrt Ihr, wann PSG in der bereits gestarteten Saison zum ersten Mal in der Ligue 1 spielt.

Ligue 1: Der 1. Spieltag im Überblick

Die Ligue 1 war die einzige der fünf europäischen Topligen, die den Saisonbetrieb nach einer coronabedingten Unterbrechung nicht mehr aufgenommen hat. Dementsprechend früher als in Spanien, Italien, Deutschland und England starten die französischen Erstligisten in die nächste Saison. Der erste Spieltag fand bereits am vergangenen Wochenende statt.

Allerdings haben PSG, Olympqiue Marseille, Olympique Lyon und ihre angesetzten Gegner ihre ersten Spiele noch nicht absolviert. Da die drei Klubs in den letzten Wochen noch in den Europapokal-Wettbewerben aktiv waren, werden sie ihre Spiele Mitte September nachholen.

Spielbeginn Heim Gast 21.08.

19:00 Girondins Bordeaux 0:0 Nantes 22.08.

17:00 Dijon FCO 0:1 Angers SCO 22.08.

21:00 Lille 1:1 Stade Rennes 23.08.

13:00 Monaco 2:2 Stade de Reims 23.08.

15:00 Olympique Nîmes 4:0 Stade Brest 23.08.

15:00 Lorient 3:1 RC Strasbourg 23.08.

17:00 OGC Nizza 2:1 RC Lens 15.09.

21:00 Montpellier HSC -:- Olympique Lyon 16.09.

21:00 Paris St. Germain -:- FC Metz 17.09.

21:00 Olympique Marseille -:- Saint Étienne

Wann spielt PSG das erste Mal in der Ligue 1? Die Ansetzungen des 2. Spieltags

Die drei erwähnten Klubs schließen sich dem Ligabetrieb am 2. Spieltag der Ligue 1 an. PSG reist am Samstag, dem 29. August zum Auswärtsspiel bei RC Lens um 21 Uhr.

Spielbeginn Heim Gast 28.08.

21:00 Olympique Lyon -:- Dijon FCO 29.08.

17:00 Stade Rennes -:- Montpellier HSC 29.08.

21:00 RC Lens -:- Paris St. Germain 30.08.

13:00 Stade de Reims -:- Lille 30.08.

15:00 Saint Étienne -:- Lorient 30.08.

15:00 Nantes -:- Olympique Nîmes 30.08.

15:00 FC Metz -:- Monaco 30.08.

15:00 Angers SCO -:- Girondins Bordeaux 30.08.

17:00 RC Strasbourg -:- OGC Nizza 30.08.

21:00 Stade Brest -:- Olympique Marseille

Die Ligue 1 live im TV und Livestream

Die Ligue 1 ist im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV zu sehen.

Ligue 1: Die Tabelle zur Saison 2019/20

PSG wurde nach nur 28 Spieltagen vorzeitig zum französischen Meister erklärt, als die Ligue 1 die Saison 2019/20 aufgrund der Coronapandemie abgebrochen hat.