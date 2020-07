PSG-Star Kylian Mbappe nach Brutalo-Foul unter Tränen verletzt ausgewechselt

PSG-Angreifer Kylian Mbappe musste beim Finale des Coupe de France (live auf DAZN) nach einem brutalen Foul von St.-Etienne-Verteidiger Loic Perrin ausgewechselt werden (Hier seht Ihr Perrins Brutalo-Foul an Mbappe im Video).

Perrin stoppte Mbappe während eines Konters mit einem heftigen Einsteigen. Der 21-Jährige knickte dabei um und musste mehrmals aufschreien. Mehrere PSG-Spieler gingen daraufhin auf den Übeltäter los und lösten so eine Rudelbildung aus. Es war nicht die erste harte Attacke auf einen PSG-Spieler in der Anfangsphase.

Bereits nach 20 Minuten musste der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer verletzt ausgewechselt werden. Nach einem normalen Zweikampf musste der Ex-Schalker zunächst mit Eisspray an der rechten Hüfte behandelt werden, versuchte es noch einige Male, doch dann musste er das Signal zur Auswechslung geben.

Schiedsrichter Amaury Delerue gab dem 34-Jährigen Perrin, dessen Vertrag nach diesem Spiel endet und der daher seine Karriere beenden könnte, zuerst nur die Gelbe Karte. Nach minutenlanger Beratung mit dem VAR korrigierte der Unparteiische die Entscheidung und entschied auf Platzverweis. Unter Tränen verließ Mbappe letztendlich nach 33 Minuten das Spielfeld und wurde durch Pablo Sarabia ersetzt.

St. Etienne setzt PSG zu: Tuchel außer sich

Anschließend schaltete St. Etienne jedoch keinen Gang zurück und ging wiederholt rustikal in die Zweikämpfe. Mahdi Camara sprang nur Minuten nach der Mbappe-Auswechslung mit gestrecktem Bein in Leandro Paredes und nahm dabei wieder eine Verletzung in Kauf. PSG-Trainer Thomas Tuchel schimpfte an der Seitenlinie und schüttelte mehre Male heftig den Kopf.

Obwohl die Schwere der Verletzung noch nicht bekannt ist, könnte Mbappes Teilnahme an den verbleibenden Spielen von PSG in dieser Saison nun fraglich sein. In der 80. Minute kehrte Mbappe auf Krücken und mit einer Schiene um den lädierten Knöchel zurück auf die PSG-Bank. Das Team von Thomas Tuchel trifft kommende Woche im Finale des Coupe de la Ligue auf Olympique Lyon, bevor es im Viertelfinale der Champions League in Lissabon gegen Atalanta Bergamo aus der Serie A antritt (12.8.).