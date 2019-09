PSG: Kommt Emre Can von Juventus im Winter?

Emre Can könnte im Winter Juventus verlassen und zu Paris Saint-Germain wechseln. Das zumindest berichtet die italienische Zeitung Tuttosport.

Der Transfer soll als Tauschgeschäft über die Bühne gehen. Demnach würde Thomas Meunier von PSG zu Juve gehen. Der Belgier kam in der bisherigen Saison in drei Liga-Spielen sowie einmal in der Champions League und im Pokal für die Mannschaft von Thomas Tuchel zum Einsatz.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Ligue 1 mit Tuchel live auf DAZN: Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Emre Can nicht im Champions-League-Kader

Über einen Abgang von Can, der eigentlich noch bis 2022 bei der Alten Dame unter Vertrag steht, gibt es schon seit mehreren Wochen Spekulationen.

Der 25-Jährige wurde von Trainer Maurizio Sarri nicht in den CL-Kader berufen und machte danach seinem Ärger öffentlich Luft. In einem Interview gab er an, dass er den italienischen Meister im Sommer verlässen hätte, wenn er frühzeitig von Sarris Entscheidung erfahren hätte.