Wegen religiöser Botschaft auf der Kapitänsbinde! Spieler aus der Premier League droht Strafe

Dem englischen Nationalspieler Marc Guéhi droht offenbar ein Nachspiel, nachdem er seine Kapitänsbinde am Wochenende mit einer besonderen Botschaft schmückte. Andernorts wurde das Tragen der Armbinde in Regenbogenfarben komplett abgelehnt.

Der gläubige Christ Marc Guéhi, Kapitän von Crystal Palace, schrieb vor dem 1:1 gegen Newcastle United mit Filzstift "Ich liebe Jesus" auf seine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Laut ESPN könnte das den 24-Jährigen nun in Schwierigkeiten bringen: Der englische Fußballverband (FA) hat kürzlich seine Richtlinien überarbeitet und klargestellt, dass Kapitänsbinden strenge Regeln in Bezug auf Slogans, Aussagen und Werbung einhalten müssen. Die Aufnahme einer persönlichen religiösen Botschaft auf einer Binde, die LGBTQ+-Themen gewidmet ist, könnte als schwerwiegenderer Verstoß gewertet werden.

Die Armbinden wurden im Rahmen der Unterstützung der Premier League für die "Rainbow Laces"-Kampagne von Stonewall verteilt, einer Initiative zur Förderung von Inklusion und Akzeptanz der LGBTQ+-Gemeinschaft im Sport.

Gemäß Artikel 4 dürfen die Spieler Embleme oder Slogans tragen, die fußballbezogene Anliegen wie "Rainbow Laces" unterstützen. Politische, religiöse oder persönliche Botschaften sind jedoch ausdrücklich verboten. Verstöße können zu Sanktionen seitens der Ligen, der nationalen Verbände oder der FIFA selbst führen.