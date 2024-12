"War nie cool": Pep Guardiola verpasst nach Schmähgesängen Seitenhieb gegen José Mourinho

Pep Guardiola stichelt gegen Mourinho: "Er hat drei gewonnen, ich sechs"

Guardiolas trotziges Verhalten erinnerte an seinen früheren Rivalen Mourinho, der einst im Jahr 2018 als Trainer von Manchester United berüchtigt drei Finger hochhielt, um daran zu erinnern, dass er mit Chelsea drei Premier-League-Titel gewonnen und daher in seinen Augen mehr Respekt verdient hatte. Wenig später war der Portugiese Geschichte bei United

Guardiola sagte dazu: "Ich hoffe, in meinem Fall nicht. Er hat drei gewonnen, ich sechs. Aber so sind wir eben. Wir sind in diesen Situationen zusammen. Wir wollen unseren Fans zeigen, dass wir viel, viel besser sind als die Leute, die das singen. Sie [die Geste] sollte unseren Fans das Gefühl geben, dass das, was wir getan haben, außergewöhnlich ist."

