"War ein Gamechanger": Beschwerde von Jürgen Klopp sorgte für Umdenken bei englischem Schiedsrichter-Boss

Moss führte während seiner Amtszeit einige Änderungen durch

Moss leitete selbst elf Jahre lang bis zum Ende der Saison 2021/22 Spiele in der Premier League als Schiedsrichter. Danach wurde er zum Schiri-Boss der Liga. Aus dieser Position schied er im März 2024 aus.

Während seiner Amtszeit führte Moss einige Änderungen durch, um die Arbeit der Schiedsrichter auf dem Platz zu erleichtern. Dazu gehörte auch die Anstellung von Video-Analysten, die das Geschehen auf dem Spielfeld gemeinsam mit den Unparteiischen überwachen.

Klopp beendete im vergangenen Sommer nach neun Jahren auf der Trainerbank der Reds seine Amtszeit in Liverpool. Nach einer halbjährigen Auszeit fängt er 2025 beim Red-Bull-Konzern als 'Head of Global Soccer' an.

Für den FC Liverpool steht in der Premier League am Samstag das Merseyside-Derby gegen den FC Everton an.