Rückkehr zum Ex-Klub? Spekulationen um neues Engagement für Edin Terzic

Edin Terzic könnte Gerüchten zufolge an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Allerdings wird er nicht mit dem BVB, sondern West Ham United in Verbindung gebracht.

Wie The Telegraph berichtet, könnte der aktuelle Coach Julen Lopetegui noch vor dem kommenden Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers in der Premier League am Montag entlassen werden.

Zu den potenziellen Kandidaten auf die Nachfolge gehört dem Bericht zufolge auch Terzic, der seit seinem Rücktritt bei Borussia Dortmund im Sommer vereinslos ist.

Des weiteren werden Roger Schmidt, Sergio Conceicao, Max Allegri und Graham Potter genannt. Das Quartett ist ebenfalls bei keinem Verein angestellt. Auch Ruud van Nistelrooy soll Thema gewesen sein, bevor er bei Leicester City anheuerte.