"Man teilt dem Kader mit, dass man den Spielern nicht vertraut": Legende von Manchester United zieht Zwischenfazit nach Übernahme von Rúben Amorim

Gary Neville: "So bekommt man keine Konstanz rein"

Neville erklärte bei NBC Sports: "Wenn man dauernd durchwechselt, die Abwehr ständig verändert, mal fünf Spieler rausnimmt, dann teilt man dem Kader eigentlich mit, dass man den Spielern nicht vertraut."

Er ergänzte: "So bekommt man keine Konstanz rein." Mit Blick auf das Duell mit Forest stellte Neville fest: "Das sah richtig unsauber aus. Am Ende sah es wie Chaos aus, ohne richtige Struktur. In der ersten Hälfte war es auch nicht überragend, aber immerhin gab es eine Struktur."

Seine Vorschläge lauteten: "Wähle eine erste Elf aus, von der du denkst, dass sie die beste ist. Vertraue dann dieser Elf. Maresca macht genau das bei Chelsea. Er macht den Spielern klar, dass es diese Stabilität gibt und verdeutlicht, was zu tun ist. Man muss die Abläufe zusammen entwickeln. Man muss gemeinsam an der Spielidee arbeiten."

United tritt am Donnerstag in der Europa League bei Viktoria Pilsen an. Am kommenden Sonntag folgt dann das große Derby bei Manchester City in der Premier League.