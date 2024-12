"Er wird sich nicht ändern": Jamie Carragher legt FC Liverpool Verkauf von 85-Millionen-Euro-Spieler nahe

Stürmer Darwin Núñez zeigt seit seinem Wechsel zum FC Liverpool durchwachsene Leistungen und kann nur teilweise überzeugen. Vor allem seine Chancenverwertung wird immer wieder kritisiert. Auch beim 3:3 gegen Newcastle United konnte der 25-Jährige nicht überzeugen. Jamie Carragher glaubt, dass sie Zeit des Uruguayers beim LFC bald vorbei sein könnte.

Darwin Núñez wechselte im Sommer 2022 für eine kolportierte Ablösesumme von 85 Millionen Euro plus Boni von Benfica zum FC Liverpool, doch in einem Gespräch mit Ian Wright in der Sendung The Overlap erklärte Carragher, dass aufgrund seiner unbeständigen Leistungen "auf keinen Fall" die Boni gezahlt worden seien.

Nach Ansicht des ehemaligen englischen Verteidigers wird Liverpool wahrscheinlich versuchen, den Uruguayer im nächsten Sommer zu verkaufen, solange dieser noch eine hohe Ablösesumme generiert.

"Wir haben gesagt, dass wir nicht wissen, was er macht, also wieso sollten die Verteidiger das wissen?", sagte Carragher. "Niemand sagt das jemals über einen guten Spieler, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob er nächste Saison noch hier sein wird, ich denke, Liverpool wird ihn verkaufen." Sein Kollege Ian Wright pflichtete ihm bei: "Ich weiß nie, was mit Nunez passieren wird, wenn er durch ist. Ich hätte gedacht, dass wir für diesen Preis schon viel mehr von ihm gesehen hätten. Er wird sich nicht ändern."