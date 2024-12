Mo Salah: PSG angeblich interessiert

So lange Liverpool die angebliche Vertragsverlängerung des Offensivstars nicht offiziell verkündet, dürften die Spekulationen über Salahs Zukunft weiter anhalten.

Zuletzt wurde vor allem Paris Saint-Germain Interesse an dem 32-jährigen Ägypter nachgesagt. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi drückte zwar seine Bewunderung für Salah aus, als er auf die Gerüchte angesprochen wurde - er betonte jedoch auch, dass es keinen Kontakt zu dem Liverpool-Star gegeben habe.

Salah spielt seit 2017 in Liverpool, war seinerzeit von der AS Rom nach England gewechselt. Bei den Reds ist er weiterhin einer der überragenden Akteure, kam in der laufenden Saison schon auf 15 Tore und zwölf Assists.

Farouk absolvierte in seiner Karriere indes zwei Länderspiele für Ägypten (eins 1997, eins 1999). Der heute 53-Jährige verbrachte während seiner 2006 beendeten Laufbahn auch drei Jahre in Europa, spielte jeweils eine Saison für Feyenoord Rotterdam (Niederlande), Helsingborgs IF (Schweden) und KV Oostende (Belgien).