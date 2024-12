Anstelle von Ruben Amorim: Ex-Sportdirektor wollte Gareth Southgate zu Manchester United holen

Durchwachsener Start für Ruben Amorim bei ManUnited

Ashworth selbst wurde indes am Sonntag bei United entlassen. Der 53-Jährige hatte erst im vergangenen Sommer das Amt des Sportdirektors in Manchester übernommen, blieb also nur wenige Monate.

Der Start unter Amorim verlief für United durchwachsen. Aus bisher vier Premier-League-Spielen holte man lediglich vier Punkte, zuletzt setzte es Niederlagen beim FC Arsenal (0:2) und zuhause gegen Nottingham Forest (2:3).

Zuvor waren einem 1:1 bei Ipswich Town im ersten Amorim-Spiel zwei Siege gefolgt: In der Europa League bezwang United Bodö/Glimt mit 3:2, ehe der portugiesische Coach beim 4:0 gegen Everton seinen bis dato einzigen Premier-League-Sieg feiern durfte.