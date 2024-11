"Ich rieche es seit vielen, vielen Jahren": Pep Guardiola lässt nach historischer Pleite von Manchester City tief blicken

Pep Guardiola gewann mit Manchester City 2023 das Triple

"Sport ist nicht immer Sonnenschein. Es sind nicht immer gute Momente", sagte Guardiola, der mit City 2023 noch das Triple gewonnen hatte: "Heute wurde ich in der Pressekonferenz gefragt, ob dies das Ende einer Ära sei. Ich weiß, dass die Leute das wollen. Ich rieche es seit vielen, vielen Jahren."

Guardiola hatte als Trainer von Bayern München in der Saison 2014/15 drei Bundesligaspiele in Folge verloren - damals stand der Klub aber bereits als deutscher Meister fest. Eingeleitet wurde die Negativserie durch eine Niederlage im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund nach Elfmeterschießen. Als Verantwortlicher von City (seit 2016) stand sein Negativrekord bislang bei drei Niederlagen in Serie.

Vor der Partie in Brighton verlor ManCity im Ligapokal gegen Tottenham Hotspur (1:2), in der Premier League gegen AFC Bournemouth (1:2) und in der Champions League bei Sporting Lissabon (1:4).