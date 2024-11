"Wie werden wir verteidigen?": Ex-Trainer von Manchester United bezeichnet Transfer von Cristiano Ronaldo als falsche Entscheidung

Im Jahr 2021 kehrte Cristiano Ronaldo in die Premier League zu Englands Rekordmeister Manchester United zurück. Von diesem Transfer war im Trainerteam der Red Devils offenbar nicht jeder überzeugt.

In einem Podcast des norwegischen Medienunternehmens NRK verriet Uniteds ehemaliger Coach Ole Gunnar Solskjaer, dass sein damaliger Co-Trainer Kieran McKenna - heute Coach bei Ipswich Town - zögerte, Ronaldo in den Kader aufzunehmen, nachdem er die Spiele des Portugiesen während seiner Zeit bei Juventus Turin analysiert hatte.

Solskjaer sagte: "Wie werden wir verteidigen? Das ist das Erste, was er [McKenna] sagt. Es war wahrscheinlich eine falsche Entscheidung für uns alle. Aber wir hatten das Gefühl, dass es damals die richtige Entscheidung war."

Seit seiner Entlassung bei United vor fast drei Jahren hat Solskjaer keinen Trainerjob mehr angenommen. Der ehemalige Stürmer sagte, dass er sich mit großem Stolz an seine Zeit als United-Trainer erinnert: "Ich bin stolz auf das, was ich getan habe. Ich muss sagen, dass ich denke, dass es sehr gut war und wir auf dem Weg zu etwas sehr Gutem waren. Wir wurden Dritter und Zweiter, erreichten eine Reihe von Halbfinals und verloren leider das Finale [gegen Villarreal]. So denke ich darüber: Wenn wir es gewonnen hätten, wäre das Ergebnis ein ganz anderes gewesen."