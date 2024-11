"Weiß, dass Pep Guardiola meinen Fußball mag": Premier-League-Star befeuert Gerüchte um Transfer zu Manchester City

Wird Pep Guardiola Guimaraes' Trainer bei der brasilianischen Nationalmannschaft?

Guimaraes war Anfang 2022 für 42 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Newcastle gewechselt. In der laufenden Saison hat er für die Engländer bisher alle 14 Pflichtspiele absolviert, ein Assist ist ihm dabei gelungen.

Zuletzt war Guimaraes in der WM-Qualifikation für Brasilien im Einsatz, stand sowohl beim 1:1 in Venezuela als auch beim 1:1 gegen Uruguay in der Startelf der Selecao. Guardiola wurde übrigens immer mal wieder mit einem möglichen Engagement als brasilianischer Nationaltrainer in Verbindung gebracht. Jüngst hieß es, Brasiliens ehemaliger Weltklassestürmer Ronaldo könnte für den Posten des Präsidenten beim brasilianischen Fußballverband kandidieren und im Erfolgsfall probieren, Guardiola für die Trainerbank beim fünfmaligen Weltmeister zu gewinnen.

Nach der Rückkehr aus Brasilien steht für Guimaraes am kommenden Montag das nächste Pflichtspiel an. Dann trifft er mit Newcastle in der Premier League zuhause auf West Ham.