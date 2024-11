Erik ten Hag war angeblich "extrem sauer": Neuzugang soll mit Übergewicht beim ersten Training von Manchester United aufgetaucht sein

Ten Hag war "extrem sauer" - Neue Chance bei Amorin?

Wie das britischen Blatt The Sun, nun verlauten ließ, soll Erik Ten Hag überhaupt nicht glücklich mit der Verpflichtung des Youngstars gewesen sein. Als Zirkzee dann auch mit "ordentlich Übergewicht" nach der Sommerpause eintraf, soll der inzwischen gefeuerte Coach sogar "extrem sauer" gewesen sein.

Nun aber ist der Ex-Coach eben Geschichte, nach der kommenden Länderspielpause wird Rúben Amorin das Zepter bei Manchester United übernehmen und der junge Angreifer könnt eine neue Chance erhalten.

Unter Interimstrainer Ruud van Nistelrooy konnte der 40-Millionen-Neuzugang seine Einsatzzeiten zuletzt wieder etwas steigern, im Ligapokal spielte er von Anfang an, nach dem kurzen Jokereinsatz im Premier-League-Spiel gegen Chelsea könnte er am Donnerstag in der Europa League gegen PAOK Saloniki die nächste Startelf-Chance erhalten.