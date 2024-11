Mitspieler offenbar unter Schock! Harry Kane muss sich bei England wohl mit Bankplatz begnügen

Obwohl die englische Nationalmannschaft zahlreiche Abwesenheiten zu beklagen hat, wird Harry Kane beim Nations-League-Spiel gegen Griechenland offenbar nur auf der Bank sitzen.

Die englische Zeitung The Guardian will erfahren haben, dass Kane in der Partie ein Dasein als Reservist droht. Startelf gefunden. Demnach sollen die Mitspieler des Stürmers gar schockiert darüber sein, dass ihm Ollie Watkins, Stürmer von Aston Villa, vorgezogen wird.

Zahlreiche Spieler hatten Interimstrainer Lee Carsley für die beiden Nations-League-Spiele gegen Griechenland und Irland abgesagt. Die beiden Manchester-City-Spieler Jack Grealish und Phil Foden, Liverpools Trent Alexander-Arnold, das Chelsea-Duo Cole Palmer und Levi Colwill, die Arsenal-Stars Bukayo Saka und Declan Rice sowie Southamptons Torhüter Aaron Ramsdale sind für England nicht dabei.