"Natürlich gefällt mir das nicht": Manchester Citys Trainer Pep Guardiola spricht offen über seine Ausraster

Guardiola zu Foden: "Das ist inakzeptabel"

In besagter wütender Ansprache in Richtung Foden schrie Guardiola den englischen Nationalspieler an: "Phil, im verdammten Strafraum schubst man seinen Gegenspieler nicht. Das ist inakzeptabel, Phil Foden, inakzeptabel. Ihr seid keine Jungs, ihr seid keine Teenager. Habe ich etwas gesagt, als ihr gegen Tottenham und Liverpool (3:3 und 1:1, auch jeweils späte Gegentore, d. Red.) Punkte liegen gelassen habt? Habe ich euch dafür die Schuld gegeben?"

Am Saisonende gewann City den Meistertitel mit zwei Punkten Vorsprung auf das zweitplatzierte Arsenal. Die Skyblues avancierten damit zum ersten Team in der Geschichte, dass in England viermal in Folge Meister wurde.

In der aktuellen Spielzeit hatte City zuletzt Probleme, kassierte vor der Länderspielpause vier Pflichtspielniederlagen am Stück. In der Premier League haben Erling Haaland und Co. bereits fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool.

Guardiolas Vertrag bei City läuft derweil im kommenden Sommer aus. Noch ist unklar, ob der Spanier noch einmal verlängert, in jüngerer Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Übernahem des Nationaltrainerpostens in Brasilien. Laut eines kürzlichen Berichts von The Athletic will Guardiola sein Arbeitspapier in Manchester aber noch einmal um ein weiteres Jahr bis 2026 ausdehnen.