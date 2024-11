Knallhart-Ansage von Pep Guardiola an seine Spieler: "Rafa Nadal hat mit Schmerzen gespielt"

Viele Verletzte und Angeschlagene bei Manchester City

Manchester City muss aktuell auf einige Stammspieler verzichten, die verletzt sind: Dazu gehören Rodri, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Jeremy Doku und Kyle Walker. Nach Angaben von Guardiola sind außerdem Savinho, Manuel Akanji und Josko Gvardiol vor dem Premier-League-Duell am Samstag gegen Bournemouth nicht fit gewesen.

Manchester City geht als Tabellenführer in das Duell mit dem Lieblingsgegner aus Bournemouth: Gegen die Cherries hat City in 21 Duellen noch nie verloren, die letzten 15 Spiele gingen alle an das Team aus Manchester.

In der kommende Woche steht für den englischen Meister in der Champions League das Duell mit Sporting an, bevor es in der Liga gegen Brighton geht.