"Judas" und "Danke": Ruben Amorim erhält gemischte Fan-Reaktionen nach letztem Auftritt vor Wechsel zu Manchester United

Beim 5:1-Sieg von Sporting gegen Estrela da Amadora in der portugiesischen Liga hat es gemischte Reaktionen auf den bevorstehenden Abschied von Sporting-Trainer Rúben Amorim zu Manchester United gegeben. Neben Applaus für den erfolgreichen Coach waren auch Pfiffe und Buhrufe zu hören, Fans machten ihren Unmut über die Entscheidung mit Plakaten öffentlich.

Manchester United verkündete am Freitag, dass Amorim die Red Devils ab dem 11. November trainiert. Der Coach unterschrieb einen bis 2027 gültigen Vertrag im Old Trafford, doch bis zu seinem Wechsel steht er noch für Sporting an der Seitenlinie. So auch am Freitagabend, als sein ungeschlagener Spitzenreiter den Gästen beim 5:1 keine Chance ließ.

Fans hatten auf den Abschied des Übungsleiters reagiert - auf denen unter anderem "Danke", aber auch "Judas" zu lesen war.