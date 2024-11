Im Topspiel gegen Manchester City: Star von Tottenham Hotspur spielte eine Stunde lang mit gebrochenem Knöchel

Vicario: "Manchmal fordert dich der Fußball heraus"

Auf Instagram schrieb Vicario: "Manchmal gibt dir der Fußball seine Höhepunkte, und manchmal fordert er dich auf eine Weise heraus, die du nicht erwartest. Ich habe im Etihad-Stadion 60 Minuten mit einem gebrochenen Knochen im Knöchel gespielt und alles für die Mannschaft gegeben. Leider gab es keinen Weg daran vorbei: Ich musste operiert werden."

Er sei "enttäuscht, dass ich der Mannschaft eine Zeit lang nicht helfen kann. Ein großes Dankeschön an die Ärzte und das Personal. Die Operation ist gut verlaufen, und ab morgen werde ich hart arbeiten, um stärker und fitter zurückzukommen und wieder alles für euch geben zu können. Vielen Dank an die Spurs-Fans für all die Liebe. Wir sehen uns bald auf dem Spielfeld."

Wie lange der Italiener nun ausfallen wird, ist nicht bekannt. In dieser Saison stand er 15-mal für de Spurs auf dem Platz. Dabei kassierte er 15 Gegentore, viermal behielt er eine weiße Weste.

Das nächste Spiel der Mannschaft von Ange Postecoglou findet am Donnerstag in der Europa League gegen die AS Rom statt, bevor es am Sonntag in der Premier League gegen Fulham weitergeht.