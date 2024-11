"Ihr müsst Verantwortung übernehmen!" Pep Guardiola rastet in Umkleidekabine von Manchester City aus

Ein Teaser zur neuen Doku-Serie "TOGETHER: 4-IN-A-ROW" über die vier Meisterschaften in Serie von Manchester City zeigt, wie Trainer Pep Guardiola in der Umkleidekabine mit seiner Mannschaft hart ins Gericht geht.

Die Skyblues hatten am Samstag einen Clip veröffentlicht, in dem Guardiola nach einem Spiel eine Brandrede hält - augenscheinlich in Sorge darüber, dass sein Team es verpassen könnte, erstmals in der Geschichte der Premier League den Meistertitel viermal nacheinander zu holen.

"Das ist der Grund, warum niemand vier Premier-League-Titel in Folge geschafft hat! Das ist der Grund dafür! Weil es so schwierig ist! Ihr müsst Verantwortung übernehmen, meine Freunde!", schimpft Guardiola in dem kurzen Ausschnitt.