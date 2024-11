"Hat kein Top-Niveau": Ehemaliger Gunners-Star legt Arsenal Verkauf von Kai Havertz ans Herz

William Gallas, ehemaliger Abwehrspieler des FC Arsenal, hat seinen Ex-Klub aufgefordert, Kai Havertz abzugeben und stattdessen Victor Osimhen für die Sturmmitte zu verpflichten. Dieser Tausch könne aus seiner Sicht entscheidend für die Titelchancen der Gunners in der Premier League sein.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta entschied sich 2023 überraschenderweise dafür, Havertz vom FC Chelsea zu holen und damit nicht auf einen klassischen Neuner im Angriff zu setzen. Der deutsche Nationalspieler tat sich zunächst im Emirates Stadium schwer, doch inzwischen hat er sich einen Stammplatz bei den Gunners erobert.

In 68 Pflichtspielen für den Klub kommt Havertz auf 21 Tore. In der laufenden Saison begann er stark und traf in den ersten sieben Premier-League-Duellen fünfmal. Allerdings blieb er in den vergangenen vier Partien ohne Treffer.

Gallas, der vier Jahre lang für Arsenal auflief, würde lieber Victor Osimhen bei seinem Ex-Klub sehen. Der Nigerianer ist in der laufenden Saison von Napoli an Galatasaray Istanbul ausgeliehen, weil er es sich mit der Klubführung der Italiener verscherzt hat.