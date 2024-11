Er will über alle Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden! José Mourinho möchte angeblich zu diesem Verein aus der Premier League

José Mourinho möchte angeblich zu Newcastle United wechseln

Howe steht bei Newcastle allerdings nicht unter allzu großem Druck aktuell. Zwar hat der aus Saudi-Arabien stark alimentierte Klub keinen guten Saisonstart hingelegt, zuletzt jedoch mit Siegen gegen Chelsea und Arsenal Auftrieb erhalten. Ob dies angesichts der großen Ambitionen der saudischen Eigentümer, die den Klub in der Champions League sehen wollen, ausreichend ist, damit Howe langfristig seinen Job behält, gilt laut des Berichts als nicht sicher.

Der 46-jährige Howe verlor im Sommer mit den beiden Geschäftsführern Amanda Staveley und Mehrdad Ghodoussi zwei wichtige Verbündete. Zudem soll es Spannungen mit dem im Juli ernannten Sportdirektor Paul Mitchell geben.

"Das Beste, was ich tun kann, wenn ich Fener verlasse, ist, dass ich zu einem Verein gehe, der nicht in einem internationalen Wettbewerb spielt. Zu einem Verein im Tabellenkeller in England, der in zwei Jahren einen Trainer braucht, bin ich bereit zu gehen", echauffierte sich Mourinho kürzlich nach Fenerbahces 1:1 in der Europa League gegen Manchester United.