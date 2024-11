"Egal was passiert": Youngster von Manchester United erhalten klare Ansage von Rúbin Amorim

Rúben Amorim, der neue Trainer des englischen Rekordmeisters Manchester United, hat kurz vor seinem Debüt als Coach klar geäußert, was er von den jüngeren Spielern bei den Red Devils erwartet.

In einem Interview mit den Vereinsmedien sagte Amorim: "Ich will nicht sagen, dass wir Zeit brauchen, denn wir sind eine junge Mannschaft. Sie sind vorbereitet. Sie sind bereit, mit den Anforderungen eines Spiels bei Manchester United umzugehen. Das sollten sie auch sein, denn sie sind es. Sie sind hier. Wir wissen, dass es Zeit brauchen wird und wir werden versuchen, mit den Spielen Zeit zu gewinnen. Aber wir müssen vom ersten Tag an ohne Angst beginnen, ohne zu denken, dass sie es nicht gewohnt sind, so zu spielen. Daran denke ich nicht. Sie werden am ersten Tag mit unserer Idee beginnen, egal was passiert. Das ist das Ziel."

Amorim spielte damit auf Profis wie Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Alejandro Garnacho oder Rasmus Höjlund an, die für das große Potenzial in den Reihen von United stehen. Der erst 39-jährige Portugiese ist dafür bekannt, dass er junge Talente fördert - eine Eigenschaft, die an die große Vergangenheit des Vereins erinnert.