"Wollte nicht zu Chelsea": Cole Palmer erklärt Hintergründe seines Transfers

Cole Palmer: "Musste einfach mein Zeug zusammenpacken"

Über den Tag, an dem der Transfer ausgehandelt wurde, berichtete Palmer: "Es war ein Mittwochnachmittag und wir hatten Training bei City. Es hieß, dass sie (die beiden Klubs, d. Red.) versuchen, sich auf eine Ablöse zu einigen. Immer, wenn der Ball im Aus war, fragte ich einen der Zeugwarte oder den Mannschaftsarzt, ob sie schon zu einer Einigung gefunden haben."

Letztlich wurde der Wechsel in letzter Sekunde unter Dach und Fach gebracht. "Vielen Leuten konnte ich so gar nicht mehr sagen, dass ich gehe", erklärte Palmer. "Ich musste einfach mein Zeug zusammenpacken. [...] Ich schrieb eine Nachricht in die Mannschaftsgruppe, sagte 'Danke. Ich bin weg'. Das war alles."

Nachdem er sich bei City noch nicht durchsetzen konnte, hat Palmer bei Chelsea einen gewaltigen Entwicklungsschritt hingelegt.

In seiner ersten Saison bei den Londonern kam er auf 33 direkte Torbeteiligungen in der Premier League, der Lohn war ein Platz in Englands Kader für die EM 2024. In der laufenden Spielzeit steht Palmer aktuell bei sieben Toren und fünf Assists in 13 Einsätzen. Ende September schrieb er mit vier Toren in der ersten Halbzeit beim 4:2 gegen Brighton Geschichte.