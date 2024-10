Mateo Kovacic rettet Manchester City - auch Liverpool und Arsenal siegen

© getty

Siege für Arsenal und Liverpool

Der FC Arsenal kam auch dank eines Treffers von Kai Havertz zu einem 3:1 (0:0) gegen den FC Southampton. Der deutsche Nationalspieler glich den Rückstand durch Cameron Archer (55.) mit seinem vierten Saisontor (58.) aus. Damit stellte Havertz einen Rekord von Robin van Persie ein.

Beim Tabellendritten aus London überragte Bukayo Saka: Der Vize-Europameister legte die Treffer von Havertz und Gabriel Martinelli (68.) auf, dann legte er das 3:1 (88.) selbst nach.

Liverpool (18 Punkte) hatte früher am Samstag dank eines Tores von Diogo Jota (9.) mit einem 1:0 (1:0) bei Crystal Palace vorgelegt.

Manchester und Arsenal (beide 17) folgen in der Tabelle direkt dahinter. Am Sonntag könnten der FC Chelsea und Aston Villa (beide 13) mit Siegen an das Spitzentrio heranrücken.