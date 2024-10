Manchester City erhebt schwere Vorwürfe gegen die Premier League

Ihre öffentliche Reaktion auf die Entscheidung im Streit um Sponsoring-Regeln sei "irreführend" gewesen und enthalte dazu "mehrere Ungenauigkeiten", erklärte City-Rechtsberater Simon Cliff in einem Schreiben an die übrigen 19 Klubs der Liga, wie verschiedene am Dienstag berichteten.

Noch besorgniserregender sei jedoch der Vorschlag der Liga, innerhalb der nächsten zehn Tage neue Regeln zu verabschieden. Ein unabhängiges Schiedsgericht, bestehend aus pensionierten Richtern, hatte Sponsoring-Regeln der Liga für rechtswidrig erklärt. Sowohl die Citizens als auch die Premier League proklamierten nach der Veröffentlichung der Entscheidung ihren Sieg.

Die Liga hatte erklärt, dass City "in den meisten Punkten der Anfechtung erfolglos war" und das mit dem Fall befasste Schiedsgericht festgestellt hätte, dass die Regeln notwendig seien und ein legitimes Ziel verfolgten. City hingegen hatte in seiner eigenen Erklärung mitgeteilt, das Gericht habe die Regeln für "rechtswidrig" erklärt und die Liga somit eine marktbeherrschende Stellung im Sinne des Wettbewerbsrechts missbraucht.