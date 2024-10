"War noch nie so wütend": Pep Guardiola spricht über größten Aufreger bei Manchester City

Guardiola sagte bei der Pressekonferenz: "Ich war noch nie so wütend wie in diesem Moment. Und ich war vorher auch noch nie so enttäuscht. Das waren Freundschaftsspiele. Und wir spielen danach im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid, wollen den Titel in der Premier League holen. Dann kommen zwei Spieler von Freundschaftsspielen verletzt zurück. Das hat mir nicht gepasst, überhaupt nicht. Wir werden hier gut bezahlt, vom Verein - nicht vom Nationalteam. Deshalb muss man den Verein respektieren. In Freundschaftsspielen darf man sich nicht verletzen, das darf einfach nicht passieren."

De Bruyne verletzte sich beim torlosen Unentschieden gegen Inter Mailand im September. Guardiola sagte nun, dass der Belgier auf dem Weg zum Comeback vorsichtig sein soll. "Es ist keine große Sache, aber er fühlt sich noch nicht komplett fit. Kevin ist halt nicht mehr 22, er muss fit sein, wenn er spielen will. Wenn man sich noch nicht gut fühlt, muss man sich die Zeit nehmen", erklärte der Coach.

Am Mittwoch steht für Man City das Heimspiel in der Königsklasse gegen Sparta Prag an. In der Premier League geht es am Samstag gegen das noch sieglose Southampton.