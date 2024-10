Kontaktaufnahme bereits erfolgt! Ex-Barça-Trainer Xavi offenbar bei Topklub auf dem Zettel

Ten Hag meinte nach dem Erfolg gegen Brentford: "Was alle schreiben, perlt an mir ab. Ich kann damit umgehen." Es gehe darum, dass seine Spieler mit der richtigen Einstellung zu Werke gingen: "Wenn wir entschlossen sind, dann werden wir Tore schießen und Siege einfahren. Das ist es, was jeder erwartet."

Manchester United belegt aktuell in der Premier League den zwölften Platz. Elf Punkte sammelte der englische Rekordmeister in acht Partien. Der Rückstand auf Erzrivale FC Liverpool an der Spitze der Tabelle beträgt bereits zehn Zähler.

United tritt am Donnerstag in der Europa League bei Fenerbahce an. Dort steht mit José Mourinho ein Vorgänger ten Hags an der Seitenlinie. Es folgt am Wochenende ein weiteres Auswärtsspiel: Dann heißt der Gegner im englischen Oberhaus West Ham United.