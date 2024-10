Für Bayerns ehemaligen Trainerkandidaten wird es eng! Gareth Southgate wird als Nachfolger gehandelt

Gareth Southgate als Nachfolger von Oliver Glasner gehandelt

Nach seinen jüngsten Aussagen ist jedoch recht fraglich, ob Southgate nach seinem Aus bei den Three Lions im Sommer so schnell wieder einen neuen Job annehmen wird. "Im nächsten Jahr werde ich mit Sicherheit nicht als Trainer arbeiten. Dessen bin ich mir sicher", sagte der 54-Jährige bei der Generalversammlung der European Club Association in Athen, wie die BBC berichtete.

Crystal Palace spielt am kommenden Wochenende gegen Tottenham Hotspur und strebt den ersten Saisonsieg an. Bei einer weiteren Niederlage könnte es für Glasner eng werden.