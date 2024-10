Er war schon bei Jürgen Klopp zuhause! Transfer von Mittelfeldstar zum FC Liverpool scheiterte im letzten Moment

Piotr Zielinski nun bei Inter Mailand

Zielinski wechselte in jenem Sommer für 16 Millionen Euro Ablöse zu Napoli. Dort blieb er acht Jahre lang und gewann als Leistungsträger mit dem Klub den Scudetto 2023. Vor dieser Saison heuerte er ablösefrei beim Serie-A-Rivalen Inter Mailand an.

Zielinski absolvierte für die Nerazzurri bislang sechs Einsätze, allerdings meist als Einwechselspieler. Am Wochenende trifft der italienische Meister auswärts auf die Roma, ehe es am kommenden Mittwoch in einem weiteren Auswärtsspiel in der Champions League zu den Young Boys nach Bern geht.

Dass seine Form stimmt, war am Dienstagabend zu sehen, als er in der Nations League beim 3:3 gegen Kroatien den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 für seine Mannschaft markierte.