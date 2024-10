Der Top-Kandidat hat erst kürzlich verlängert! Diese Trainer könnten bei Manchester United auf Erik ten Hag folgen

© getty

Rúben Amorim

Jedes Mal, wenn ein Spitzenjob in der Premier League frei wird, taucht der Name von Rúben Amorim auf - aber er ist immer noch bei Sporting CP. Fragt sich nur, wie lange noch? Amorim vollbringt in Lissabon wahre Wunder, denn Sporting steht mit einer makellosen Bilanz von neun Siegen aus neun Spielen wieder an der Spitze der Primeira Liga. Mit einem 2:0-Sieg gegen Lille starteten die Portugiesen auch in die Champions League, danach gab es ein 1:1 bei der PSV in Eindhoven und zuletzt einen 2:0-Erfolg bei Sturm Graz

Amorim hat trotz des ständigen Interesses anderer Klubs große Loyalität gegenüber Sporting gezeigt. Er hat es anscheinend nicht wirklich eilig, Portugal zu verlassen, was verständlich ist, da er erst 39 Jahre alt ist. Dennoch sollte der ehemalige portugiesische Nationalspieler auf dem United-Radar hell aufleuchten, denn er übernahm im José Alvalade, als Sporting völlig am Boden war und seit fast 20 Jahren keinen Titel mehr gewonnen hatte. Jetzt peilt das Team den dritten in fünf Spielzeiten unter ihm an.