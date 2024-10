"Dass sie uns einmal zustimmt? Nein, niemals!" Pep Guardiola übt harte Kritik an der Premier League

"Der Klub hat die Liga gefragt, ob unser Start um eine, zwei oder drei Wochen verschoben werden könnte, damit wir nach der Klub-WM Urlaub haben", erklärte Pep Guardiola. "Aber das ist absolut nicht erlaubt. Dass die Premier League uns einmal zustimmt? Nein, niemals!" Einem Bericht der BBC zufolge hätte es jedoch keine offizielle Anfrage gegeben.

City ist einer von 32 Teilnehmern der aufgeblähten und vielkritisierten Klub WM im kommenden Sommer in den USA. Das Finale steigt am 13. Juli, vier oder fünf Wochen später soll die Premier League in die neue Saison starten. Noch eine Woche zuvor wird der englische Supercup Community Shield ausgetragen, an dem die Titelhamster aus Manchester an sechs der vergangenen sieben Spielzeiten teilgenommen haben.

Guardiola äußerte sich in der Vergangenheit mehrmals kritisch über die steigende Belastung für Spieler. Sein Mittelfeldspieler Rodri drohte sogar einen Streik an - ehe er sich wenig später einen Kreuzbandriss zuzog.