"Er ist nicht hoffnungslos": Trainer verteidigt "lächerlichen" Timo Werner gegen Kritik

In England wird die Kritik an Stürmer Timo Werner nach ineffizienten Auftritten für Tottenham Hotspur lauter. Unterstützung bekommt der Stürmer von seinem Teammanager Ange Postecoglou.

Werner darf im Moment regelmäßig für die Spurs ran. Seine Leistungen sind nicht per se schlecht, allerdings hat er große Probleme im Abschluss und steht weiter ohne Saisontor da. Auch bei der bitteren 2:3-Pleite nach 2:0-Führung gegen Brighton & Hove Albion am Sonntag ging der Deutsche leer aus.

Kritik an der Leipzig-Leihgabe gab es unter anderem von Ex-Tottenham-Profi Jamie O' Hara. Er ätzte bei Sky Sports: "Timo Werner braucht, wenn er spielt, fünf Chancen, bevor er ein Tor schießt – das ist manchmal lächerlich."

Werners Trainer Postecoglou warb dagegen für Geduld mit dem Angreifer. Er zog auch einen Vergleich zu dessen Mannschaftskamerad Brennan Johnson. Auch an ihm arbeiteten sich die Kritiker ab, bis Johnson seine Social-Media-Kanäle deaktivierte und seitdem in fünf Spielen in Serie traf.