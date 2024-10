"Alle Lampen ausgeschossen": Enthüllt! Saufabend wirkte sich maßgeblich auf Karriere von Niclas Füllkrug aus

"Die erste Zeit in Hannover war nicht so leicht für mich"

In der Folge gewann Füllkrug an Vertrauen in der Mannschaft. Auch dazu beigetragen hätten Beiträge für die Homepage des heutigen Zweitligisten. "Das waren alles so kleine Bausteine, wo wir gemerkt haben: Fülle ist eine Legende, der ist jetzt voll integriert in unsere Mannschaft, auch privat haben wir immer mehr miteinander gemacht. Ich erinnere mich an legendäre Spieleabende bei mir zu Hause mit den Frauen, wo wir viel gelacht haben", sagte Harnik.

Füllkrug war nach seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg nach Hannover zunächst nicht über die Rolle des Jokers hinausgekommen und hatte auch Probleme, sich einzugewöhnen. Seinen ersten Treffer erzielte er erst im November.

"Die erste Zeit in Hannover war nicht so leicht für mich unter dem Trainer, der damals noch da war, Daniel Stendel. Da habe ich nicht so viel Spielzeit bekommen, wie ich mir das erhofft hatte", verriet Füllkrug.