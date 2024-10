43-Millionen-Euro-Wechsel im Sommer: Ex-Bayern-Star denkt offenbar schon wieder über Abschied nach

Italien sei demnach das bevorzugte Ziel Zirkzees - doch zu seinem Ex-Klub Bologna würde es wohl nicht für ihn gehen, sondern eher zu einem Top-Verein. Das Portal spekuliert, dass sein Profil gut zu Juventus Turin passen würde, während der im Sommer noch stark interessierte AC Mailand auf der Liste der möglichen Abnehmer nicht zu finden ist, auch wenn Zirkzee selbst einen Wechsel zu den Rossoneri bevorzugen würde.

Zirkzee wechselte bereits in der Jugend von Feyenoord Rotterdam zum FC Bayern München, bei dem er einige vielversprechende Kurzeinsätze hatte, aber nie den Durchbruch hinter Robert Lewandowski schaffte.

Nach Leihen zu Parma und Anderlecht schnappte der FC Bologna schließlich zu und zahlte 2022 rund 28 Millionen Euro für den Angreifer. Zwei Jahre später legte United dann noch einmal 15 Millionen Euro obendrauf.

Zirkzee stand für United in dieser Saison bislang in acht Premier-League-Duellen auf dem Platz - allerdings waren nur zwei Einsätze länger als 60 Minuten. Das Tor gegen Fulham ist sein bislang einziger Scorerpunkt in der Meisterschaft.