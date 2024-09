34 Elfmeter! Historisches Pokal-Aus für Premier-League-Klub

Der 25-Jährige trat auch selbst an und verwandelte, am Ende aber scheiterte der Premier-League-Klub in der dritten Runde mit 15:16 am Zweitliga-Kellerkind Preston North End.

"So ein Elfmeterschießen habe ich noch nie erlebt", sagte Prestons Teammanager Paul Heckingbottom: "Je länger es dauerte, desto mehr wollte ich gewinnen, weil wir so viel investiert hatten." Benda, der im Ligapokal Stammkeeper Bernd Leno vertritt, zeigte eine starke Leistung. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gibt es nicht.