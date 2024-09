"Ich bin fauler": Auch wegen Jürgen Klopp! Was sich für Pep Guardiola bei Manchester City geändert hat

Der Erfolgscoach des englischen Serienmeisters sagte: "Wenn ich auf einen neuen Gegner in der Champions League treffe, dann schaue ich mir davon viel mehr an als von Arsenal zum Beispiel. Aber Mikel (Arteta, Arsenals Trainer, d. Red.) ist nun auch schon vier oder fünf Jahre dort. So war es vorher auch mit Jürgen Klopp und Liverpool."

Durch den Abschied des Deutschen, der seit 2016 an der Anfield Road gearbeitet hatte, und den neuen Reds-Coach Arne Slot aber wisse er nicht mehr, welche Herangehensweise Liverpool wähle: "Wegen Arne muss ich jetzt häufiger Liverpool schauen. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben. Jürgen und ich kannten uns besser." Als er jünger gewesen sei, habe er die Gegner "viel mehr" analysiert, so der 53-Jährige: "Jetzt bin ich fauler."