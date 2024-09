Vorstandschef aus der Premier League hoch erfreut! Crystal Palace ist "stolz" auf Transfer zum FC Bayern München

"Wir sind stolz darauf, dass Michael Olise zu Bayern München gegangen ist. Wir wollen an die Top-Klubs verkaufen, oder an Klubs wie Newcastle, die große Ambitionen haben und kürzlich in der Champions League waren", sagte der 59-Jährige im Gespräch mit Sky Sports über Olise.

Parish ist sich offenbar bewusst, dass Palace für einige Talente nur ein Zwischenschritt ist. In der Zukunft wolle er den eher kleinen Londoner Klub jedoch auch zum "Zielverein" machen: "Das ist es, was wir sein wollen. Wir wollen in der Champions League spielen, aber die Realität ist, dass wir das im Moment nicht tun. Das ist es, was die Spieler in ihrer Karriere erreichen wollen, und wir respektieren das. Und wir respektieren die Tatsache, dass wir manchmal der Weg dorthin sein werden."

Abgänge wie die von Olise nach München zeigen, dass sich der Weg über Palace lohnt und der richtige sein kann: "Wir würden keine wirklich großen jungen Talente zu uns holen, wenn sie denken, dass sie hier festsitzen", ordnete der Engländer ein.

Palace hatte den Flügelspieler im Juli 2021 für umgerechnet 9,30 Millionen Euro vom FC Reading verpflichtet. Zuvor war der gebürtige Londoner beim FC Arsenal, dem FC Chelsea und Manchester City ausgebildet worden. Olise war im Juli für 53 Millionen Euro von der Themse an die Isar gewechselt.

Olise wurde erstmals von Didier Deschamps in die französische A-Nationalmannschaft berufen. In der Nations League treffen Les Bleus am Freitag auf Italien und am Montag auf Belgien.

Mit der französischen Olympia-Mannschaft holte der 22-Jährige die Silbermedaille. Olise besitzt einen englischen sowie einen französischen Pass und entschied sich für die Equipe Tricolore und gegen die Three Lions.