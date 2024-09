"Die Fahrt im Auto war wie Science Fiction": Wie Sir Alex Ferguson einen Ex-Star von Manchester United eingeschüchtert hat

© getty

Berbatov: Fahrt mit Sir Alex Ferguson "wie Science Fiction"

Bei seiner Ankunft in Manchester wurde er am Flughafen direkt von Trainerlegende Sir Alex Ferguson empfangen: "Ich war schockiert. Ich kam aus dem Flugzeug und zack steht da Sir Alex. Gerade für mich war das ganz schön einschüchternd. Ich fragte mich: 'Was sage ich, wie spreche ich ihn an? Mache ich mich lächerlich?' Ich hatte all diese Fragen in meinem Kopf, aber er war super."

Ferguson habe ihn direkt zum Trainingsgelände nach Carrington gebracht. "Die Fahrt im Auto war wie Science Fiction", erinnerte sich Berbatov: "Ich war sprachlos. Es war ein perfekter Tag. Anstrengend, aber perfekt, weil ich mich so sehr ins Zeug gelegt hatte, es so weit zu schaffen."

In 149 Spielen für die Red Devils erzielte Berbatov 56 Tore und legte 26 weitere vor. Vier Jahre später verließ er den Klub für eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro und schloss sich dem FC Fulham an. 2018 beendete der heute 43-Jährige schließlich nach einer Saison in Indien seine Karriere.