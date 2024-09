Tattos von Jadon Sancho werden zum Problem: EA muss bei FC25 kreativ werden

Jadon Sancho: Schon 2019 gab es Probleme

Dafür besitzt das Unternehmen keine Rechte. Deshalb sind die Figuren bei dem 24-Jährigen nur noch zu erahnen.

Sanchos Tattoos sind derweil nicht zum ersten Mal nicht in voller Pracht zu sehen. Bereits 2019 war das der Fall, weshalb er sich auch beschwerte.

"Mein Tattoo muss im nächsten Fifa-Teil sein. Zudem sollte sich EA noch mal genauer meine Haare angucken, um meine Frisur besser hinzukriegen. Denn eigentlich haben meine Haare einen Übergang an den Seiten, aber in Fifa 20 nicht", so der Engländer damals.