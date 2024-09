"Gestern ging es ihm ein wenig besser": Pep Guardiola spricht über die harte Woche von Erling Haaland

Teammanager Pep Guardiola erklärte: "Das war eine harte Woche für ihn. Gestern ging es ihm ein wenig besser und wir haben versucht, ihm zu helfen. Manchmal ist dies die beste Art, mit solchen Dingen umzugehen. Das tun, was du am besten kannst und deinen Job erledigen. Das hat er heute wieder getan."

Mitspieler Jack Grealish meinte, Haalands Leistunge spreche "Bände über ihn als Menschen und seine mentale Stärke". Weiter meinte der englische Nationalspieler: "Hier rauszukommen, so zu spielen und uns mit zwei Toren den Sieg zu holen - ich bin sicher, das ist alles, was sich seine Familie gewünscht hätte."

Mit dem Rückenwind von vier Siegen aus vier Spielen in der Premier Leage starten die Citizens nun in die Champions League. Dort treffen Haaland und seine Mannschaftskameraden am Mittwochabend in einer Neuauflage des Endspiels von 2023 auf Scudetto-Gewinner Inter Mailand.