Heftige Beleidigung auf Spielball gekritzelt! Mitspieler erlaubt sich Scherz gegenüber Dreierpacker Erling Haaland

Gegen die Hammers erzielte Haaland alle drei Tore. Ein Dreierpack - in England unabhängig von den Umständen im Spiel als Hattrick tituliert - gelang ihm auch schon eine Woche zuvor beim 4:1 über Ipswich Town.

Ein derartiges Kunststück bringt dem Torschützen in der Premier League nicht nur traditionell den Spielball als Präsent ein. Dieser wird im Falle von Haaland zudem noch von den Teamkollegen unterschrieben. Mindestens einem Mitspieler war das aber zu viel des Guten: Wie man auf einem vom Norweger geposteten Foto auf Instagram sehen kann, signierte dieser den Spielball mit den Worten "F*ck off!"

Bei der Botschaft handelt es sich natürlich nicht an ernsthafte Kritik an der Torflut des 24-Jährigen, der mit sieben Treffern in den ersten drei Ligaspielen einen neuen Premier-League-Rekord aufgestellt hatte. Vielmehr ziehen die City-Stars ihren Torjäger damit auf, dass er zu viele Hattricks erzielt - und sie so dazu zwingt, immer wieder den Spielball zu unterschreiben.