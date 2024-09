"Er spielt in allen Bereichen viel besser": Das Geheimnis hinter Erling Haalands Rekordstart in die neue Saison

© Getty Images

"Man muss ihn machen lassen, was er will"

Guardiola ist als einer der anspruchsvollsten Trainer der Welt bekannt und hat sich nicht gescheut, Haaland Ratschläge zu erteilen oder ihn aufzufordern, mehr zum Spiel von City beizutragen. Doch in manchen Bereichen braucht Haaland keine Tipps.

"Man muss ihn machen lassen, was er will", sagte Guardiola nach der Partie gegen West Ham. "Heute ist eines der Spiele, in denen er in allen Situationen am besten gespielt hat. Er ist nicht zu stoppen. Es gibt keinen Innenverteidiger, nicht einmal mit einer Pistole, der ihn aufhalten kann."

Der kommende Gegner Brentford ist also gewarnt, auch wenn die Mannschaft in der Vergangenheit recht gut gegen den Norweger abgeschnitten hat. Haaland hat in drei Spielen gegen die Bees nur ein einziges Mal getroffen. Aber dieses Mal hatte er das, was ihm in den vergangenen Spielzeiten gefehlt hat: eine ordentliche Pause.