"Er ist weit weg in Saudi": Erik ten Hag attackiert Cristiano Ronaldo nach Kritik an Manchester United

Auch wegen Problemen mit ten Hag war es im November 2022 zur Vertragsauflösung zwischen United und Ronaldo gekommen.

Der Portugiese hatte kein gutes Verhältnis zu ten Hag, der im Sommer 2022 im Old Trafford übernommen hatte und CR7 häufig nur als Joker einsetzte.

Der mehrfache Weltfußballer, der auch von 2003 bis 2009 schon für United spielte, war 2021 nach Manchester zurückgekehrt. Seine zweite Zeit bei den Red Devils verteidigte Ronaldo trotz des vorzeitigen Aus kürzlich: "In meiner ersten Saison (2021/22, d. Red.) habe ich insgesamt 24-mal getroffen, war mit 18 Ligatoren drittbester Torschütze der Premier League. Dazu habe ich in der Gruppenphase der Champions League in jedem Spiel getroffen. Ich habe es wunderbar gemacht", betonte er.

Bei Al-Nassr steht Ronaldo noch bis 2025 unter Vertrag. Für den Topklub aus der Saudi Pro League kam er in der laufenden Saison schon auf vier Tore und zwei Assists in vier Einsätzen.

Die nächste Aufgabe wartet am Freitag, wenn Al-Ahli bei CR7 und Co. zu Gast ist.