"Das ist die Realität, das sind die Fakten: Erik ten Hag wehrt sich mit Rundumschlag gegen die Kritiker von Manchester United

In der Saison 2022/23 beendeten die Red Devils ihre sechsjährige titellose Phase, als sie den Carabao Cup im Finale gegen Newcastle United gewannen. In der vergangenen Saison holte United den FA-Cup durch einen Sieg gegen Manchester City, das zuletzt sechs der vergangenen sieben Meisterschaften in der Premier League für sich entschied.

Nach der Niederlage gegen Brighton in der vergangenen Woche will United am Sonntag im Old Trafford gegen den Erzrivalen FC Liverpool in der Liga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.